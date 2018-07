Bellaria, scomparso da sabato mattina un turista: il tam tam per le ricerche anche su Internet

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:55 - 07 Luglio 2018

Sono state allertate le forze dell'ordine per la scomparsa di un turista, alloggiato all'hotel Novella di Bellaria. Si tratta del 45enne Simone Sesana, di Monza, visto per l'ultima volta alle 8 di sabato 7 luglio, fuori dalla struttura albergheria, in via Cattaro. Simone indossava pantaloncini e maglietta grigi, sandali neri e occhiali con lenti da sole a clip. Chi avesse informazioni, può contattare il numero 347 7174662. Il tam-tam per la ricerca è partito sui gruppi cittadini di Facebook