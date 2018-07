Santarcangelo, nuovo asfalto in via Tomei e sarà sistemato il ponticello di via Savina

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:13 - 07 Luglio 2018

L’intervento al ponticello sul canale consortile “Oriale Sarzano” in via Savina, reso necessario a causa delle precarie condizioni statiche dello stesso, sarà diviso in due fasi: la prima prevede la realizzazione delle fondamenta in cemento armato, la seconda dovrebbe iniziare a fine agosto con la ricostruzione completa della struttura. Grazie ai lavori dal costo di 75mila euro, sarà infatti possibile realizzare un nuovo ponticello di circa 10 metri per 7, i nuovi parapetti in muratura e ferro, le fondamenta parzialmente esposte fuori terra, l’installazione di scogliere in massi e quindi la messa a norma del manufatto.

Per consentire la prima fase dell’intervento, che dovrebbe concludersi il 21 luglio, sarà in vigore il divieto di transito nel tratto interessato dal cantiere: cittadini e mezzi di soccorso potranno accedere ai numeri civici dal 1914 al 2338 di via Savina transitando da via Casadei o dalla Marecchiese, mentre per raggiungere i civici dal 56 al 1841 potranno percorrere le vie Trasversale Marecchia, Sarzana, Di Mezzo, Gualdo o Pradazzi.

I lavori di asfaltatura di via Ruggeri si concluderanno già nella giornata di lunedì 9 luglio e comporteranno il momentaneo restringimento della carreggiata. La strada resterà aperta al traffico ma, per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sarà in vigore il divieto di sosta lungo la via.