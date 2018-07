Rimini, incidente sulla via Marecchiese: scooter tamponato, ferito giovane santarcangiolese

Cronaca

Rimini

| 16:04 - 07 Luglio 2018

Incidente stradale a Rimini, nel pomeriggio di sabato, sulla via Marecchiese. Coinvolti un'automobile e uno scooter, fortunatamente senza feriti gravi: ad avere la peggio il conducente dello scooter, un ragazzo di Santarcangelo, soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'ambulanza. Lo scooter procedeva verso il centro della città, quando si è fermato, assieme all'automobile che lo precedeva, per l'attraversamento di pedoni sulle strisce. Una seconda vettura, guidata da un 30enne, non ha frenato in tempo e ha tamponato lo scooter.