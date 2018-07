FOTO: la bellissima Annalisa è la regina di Cattolica per la Notte Rosa, piazza 1° Maggio gremita di fan

Attualità

Cattolica

| 14:53 - 07 Luglio 2018

La 13a edizione della "Notte Rosa" apre nel migliore dei modi, con strade affollate di turisti e cittadini.

Cattolica ha ospitato il concerto di Annalisa in una Piazza Primo Maggio piena di fan e non solo. Dopo il successo del singolo presentato al Festival di Sanremo "Il mondo prima di te" (Disco Platino), la cantante ha portato sul palco il suo "Bye Bye Tour", con il relativo nuovo singolo tra i brani più trasmessi dalle radio. Ad accompagnarla la sua band: Raffaele Littorio alla Chitarra, Andrea Torresani al Basso, Donald Renda alla Batteria e Fabio Visocchi alla Tastiere e al Piano.

Il Sindaco Gennari dichiara: "In questo venerdì di apertura della Notte Rosa, sono rimasto incantato dalla bellezza della nostra Regina e dalla folla che ha riempito Cattolica. Dopo Santana un'altra magica notte di musica con Annalisa. In Romagna e a Cattolica, il successo della Notte Rosa è la dimostrazione che quando si fa sistema si è vincenti !”

L'assessore Olivieri commenta: “Ieri sera un successo e un'emozione grande, la città, gli operatori, il personale del Comune, gli organizzatori … sono stati tutti encomiabili, insieme stiamo creando un'atmosfera bellissima che si respira per le strade e si trasmette agli ospiti che vengono a trovarci. Viva Cattolica, Viva la Romagna !”.

A chiusura del concerto, alla mezzanotte, tutti sulla spiaggia per ammirare il grande spettacolo di fuochi d'artificio che hanno colorato di rosa il cielo della nostra costa.



Stasera, alle 22.00, in Piazza Mercato andrà in scena Shel Shapiro con lo spettacolo "Quasi una leggenda". Un live che racconta più di Cinquant'anni di musica, dagli "anni 60" ad oggi attraverso la crescita di un ragazzino che sognava di suonare la chitarra da grande.

Sempre nell'ambito del programma della "Notte Rosa", continua oggi, in via Viale Bovio dalle 19 alle 23 il "Green Show" uno speciale set cinematografico guidato da un team di film makers, dove ogni partecipante, curiosi, cittadini e turisti, potrà essere proiettato direttamente dentro ad un film come veri attori.