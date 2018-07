Tunisino scatenato prende a pugni auto in sosta, poi sfonda finestrino di quella della Polizia

Cronaca

Rimini

| 14:01 - 07 Luglio 2018

Alla tre di sabato un 25enne tunisino è stato visto in via Regina Margherita mentre prendeva a pugni un'automobile parcheggiata, rompendo lo specchietto destro della vettura. Neppure l'intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza lo ha calmato: ha cercato di colpire i Militari, poi ha continuato a prendere a pugni l'auto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia: quando tutto sembrava finito, il 25ene, a bordo dell'auto di servizio, seppur ammanettato e con la cintura di sicurezza indossata, ha dato un poderoso calcio rompengo il finestrino sinistro posteriore. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Con sè aveva anche un coltello di 15 cm.