Usa metro e bioadesivo per rubare i telefoni dal cassonetto rifiuti elettronici, ladro ingegnoso arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:45 - 07 Luglio 2018

Nella notte tra venerdì e sabato un equipaggio delle Volanti della Questura di Rimini è intervenuto presso un noto centro commerciale di Rimini, dove il personale addetto alla videosorveglianza aveva notato una persona sospetta, nei pressi dei bidoni di recupero dove sono gettati telefoni cellulari e altre materiale elettronico destinato ad essere smaltito. Gli agenti intervenuti hanno bloccato un uomo in bicicletta che in uno zaino custodiva 9 telefoni e 3 caricabatterie, rubati proprio nel cassonetto presente a fianco di uno degli ingressi del centro commerciale. Per farlo, aveva usato un metro a nastro e del bioadesivo all'estremità, al fine di poter prelevare gli oggetti dalla stazione ecologica. L'uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato.





