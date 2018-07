Notte Rosa folle per un ubriaco: molestie ai passanti, la Polizia lo ferma con lo spray urticante

Cronaca

Rimini

| 13:33 - 07 Luglio 2018

Momenti di concitazione venerdì sera, in via Vespucci a Rimini, per la presenza di un uomo ubriaco che camminava con una bottiglia in mano, infastidendo i passanti, ma anche gli automobilisti in transito. All'arrivo della Polizia, è scappato per sottrarsi al controllo, poi, una volta raggiunto dagli agenti, ha cercato di dimenarsi: al termine di una breve colluttazione la Polizia lo ha bloccato, con l'utilizzo dello spray urticante. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per inottemperanza a foglio di via obbligatorio e sanzionato per ubriachezza molesta.