Notte Rosa in manette per una pregiudicata polacca e una coppia trovata con la droga

| 13:21 - 07 Luglio 2018

Dal tardo pomeriggio di venerdì sino all'alba di sabato, i militari dell’Arma di Riccione, guidati dal Capitano Marco Califano, sono stati impegnati nei controlli predisposti in occasione della "Notte Rosa". A Misano Adriatico è finita in manette una 43enne pregiudicata, di nazionalità polacca, in esecuzione di un ordine di carcerazione: dovrà scontare 8 mesi e 12 giorni di reclusione, come disposto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, per i reati di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori aggravato dal metodo mafioso. A Cattolica è stata invece arrestata una coppia formata da un 50enne di Roma e una 49enne di nazionalità argentina, residenti a San Giovanni in Marignano, per il possesso di 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Sempre a Cattolica è finito nei guai un 24enne albanese, domiciliato a Torino, fermato per un controllo: nella sua automobile i Carabinieri hanno trovato una mazza da baseball. Dovrà rispondere di detenzione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.