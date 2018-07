Lavapiatti senegalese preso in giro dai colleghi al ristorante reagisce tirando fuori un machete: arrestato

Cronaca

Misano Adriatico

| 13:07 - 07 Luglio 2018

Preso in giro dai colleghi di lavoro, lavapiatti senegalese impugna coltello e machete e inizia a dare in escandescenze. E' quanto successo venerdì sera in un ristorante di Misano: l'uomo, un 41enne, è stato arrestato per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e detenzione e porto illegale di oggetti atti ad offendere. All'arrivo dei Carabinieri, chiamati dai dipendenti del ristorante, il lavapiatti ha continuato nel suo atteggiamento minaccioso, aggredendo verbalmente i Militari, che lo hanno disarmato.