FOTO: la Notte Rosa a Rimini, Soler mattatore ma tanti eventi e feste su tutto il lungomare

Attualità

Rimini

| 12:55 - 07 Luglio 2018

Una Notte Rosa indimenticabile: nuovo successo per il capodanno dell’estate. E boom di pubblico per Alvaro Soler. La star internazionale, che da tre anni è protagonista indiscussa delle colonne sonore estive, ha attirato sulla spiaggia illuminata dalla ruota una marea di gente, dando il via ufficiale nel migliore dei modi al weekend della Notte Rosa. Una notte entusiasmante che si conferma il pilastro dell’estate in Riviera, per un appuntamento che occupa, grazie alla partecipazione, alla voglia di vivere insieme e di divertirsi, ai numeri economici e dell'indotto, un posto di leader nel cartellone dell'intera estate italiana. Al centro della festa, la spiaggia libera all’ombra della ruota panoramica immancabilmente illuminata a tema. Qui si è dato appuntamento il popolo in rosa sin dal tardo pomeriggio, fino alle 22,20 quando sul palco è salito il cantante spagnolo più ascoltato di sempre per contagiare il pubblico con la sua carica musicale, trainata dai grandi successi e intervallata da alcuni brevi racconti di episodi della vita di Soler che, nella sua spontaneità, si è lasciato contagiare dal sentimento della Notte Rosa per raccontarsi e tirare fuori il suo modo di essere. Momenti di vita familiare, racconti di vita quotidiana di un big internazionale della musica in viaggio verso la Notte Rosa di Rimini, condivisi anche attraverso le sue storie di Instagram, che lo hanno visto protagonista di un ritardo nell’arrivo della sua chitarra all’aeroporto e anche della sua band, che è riuscita a raggiungere il cantante spagnolo a Rimini soltanto dopo 13 ore di un interminabile viaggio: un'attesa che è stata ripagata dalla voglia di incontrarsi e di suonare tutti insieme un altro straordinario concerto, nella cornice incantevole della spiaggia, affacciata sul porto di Rimini. Il momento clou della serata arriva sulle note di Sofia, quando tutto il pubblico presente ha iniziato a cantare e ballare all’unisono, ripercorrendo i successi più cantati e ascoltati alla radio, canzoni memorabili come El Mismo Sol, il nuovo singolo, diventato il tormentone dell'estate 2018, La Cintura, che segue il successo della hit dello scorso anno, Yo Contigo Tù Conmigo.

Dalla spiaggia libera di piazzale Boscovich, la festa si è irradiata su tutto il lungomare, passando dalla notte rosa per i bambini in piazzale Fellini, toccando i tanti chiringuiti sulla spiaggia, i dj set e il grande palco scenografato di Kennedy Cake, i colori arcobaleno del Tunga a Bellariva, e le tante feste disseminate da Torre Pedrera fino a Miramare, a cura degli esercenti privati e dei comitati turistici, per una notte tutti insieme per proporre più di 100 eventi che hanno punteggiato i 15 chilometri di lungomare di Rimini.

Come da tradizione, a mezzanotte, tutti in spiaggia per uno dei momenti da sempre più attesi di questo evento, lo spettacolo di fuochi d’artificio lungo tutta la costa. Per arrivare fino alle primi luci dell’alba con il concerto del maestro Remo Anzovino sulla spiaggia di Rimini Terme che ha riempito di emozioni l’inizio del nuovo giorno.