FOTO: la Notte Rosa dei bambini a Bellaria, tra spettacoli itineranti e fuochi d'artificio

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:49 - 07 Luglio 2018

Dopo le anteprime di giovedì, venedì sera la città si è colorata con la Notte Rosa dei Bambini, paradiso dei più piccoli con tanti eventi distribuiti tra Bellaria e Igea Marina: tra teatro, musica, racconti e suggestivi spettacoli itineranti. Sempre ieri sera sul porto canale, grande spettacolo di fuochi artificiali anticipato dal concerto in p.le Capitaneria di Porto; appuntamento quindi per le 22.00 di stasera, ancora in p.le Capitaneria di Porto, per concerto di Giusy Ferreri (ingresso gratuito).