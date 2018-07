Eccellenza, Varrella e Giornali al Diegaro. Colpo Corticella: Riccardo Regno, ex Ravenna

Sport

Rimini

| 16:13 - 07 Luglio 2018



Pochi i movimenti di mercato delle squadre di Eccellenza. Il più roboante è quello del Corticella che ha ingaggiato il difensore classe 1992 Riccardo Regno (foto da pagina fb), figlio del tecnico Carlo, collaboratore dell’allenatore del Genoa Ballardini. il difesnore Gabriele Varrella, ex Bellaria ed Alfonsine passa al Diegaro con la giovane punta Mattia Giornali.



ALFONSINE Arrivi: il mercato per la squadra di Gori si è fermato al difensore ex Faenza Luca Lodetti ('89). Di ritorno il difensore Bertoni e il bomber Antonio Salomone dall’Axys Zola neopromosso in serie D.

Confermati: portiere Lusa; il difensore Mingozzi; i centrocampista Federico Innocenti Magri, Sarto, Botti. Attaccanti: Filippi; i centrocampisti Magri, Sarto, Botti. Attaccanti: Filippi.

CASTROCARO Nessuna novità nell’ultima settimana.

Arrivi: Pasolini dal Cattolica Domini dal Cervia e Boschi dal Massa Lombarda.

Confermati: i portieri Ruffilli e Spada, i difensori Bentivoglio, Battistini, Babini, Panzavolta e Sango (2000); i centrocampisti Bergamaschi, Stucchi, Gurioli (99), Lanzoni (99). Attaccanti: Pezzi.

Partenze: Godoli, Bonavita, Bamonte, Battiloro Sbaragli (98).

CATTOLICA Arrivi: Centrocampisti: Nicola Palazzi (96 Alma j. Fano), Federico Di Addario centrocampista '98, Filippo Bacchielli attaccante '00, Giacomo Palazzi portiere '91, Jacopo Liera difensore '92.

Confermati: Massimo Tombari difensore 86, Federico Andreani portiere '94, Michele Mercuri centrocampista '85, Giovanni Casolla difensore '87, Pedro Joel Cruz centrocampista '98, Micheal Parma difensore '98, Lorenzo Formica attaccante '00 e Matteo Ceramicoli centrocampista '97.

Partenze: Pasolini, Mazzoli, Politi, Andrea Brighi, Venghi, Di Filippo, Cuomo.

CLASSE Effettuata la domanda di ripescaggio per salire in serie D: verdetto nella seconda metà di luglio. Confermato il tecnico Evangelisti. Trattative con la Savignanese Matteo Fabbri, centrocampista classe 1995.

Confermati: il portiere Bovo. Difensori: Monaco, Ferri. Centrocampisti: Ceroni, Montemaggi, De Rose. Attaccanti: Dall’Agata, Caidi. Svincolati: Rocchi, Trovato. Ceduti: in prestito il giovane Lami (Sant’Alberto).

DIEGARO Nello staff tecnico con mister Stefano Scarpellini, Renzo Faedi (tattico difensivo), Filippo Antoniacci (tattico offensivo) e Michele Salafrica (preparatore tecnico) ecco Aloise Poggioli (preparatore portieri). Il preparatore atletico è Federico Pagliarani.

Arrivi: difensore Varrella (94 Alfonsine), (Antoniacci (84, Ronco), Aslani (Granata); attaccanti: Giornali (99 ex Modena dalla Savignanese), Casadei (83, Savignaese), Mazzuoli (99, Bakia).

Partenze: Nicolini, Storti, la mezzala ‘99 Bertani (otto gol) al Taranto in serie D, Nicolini al Carpena.

FAENZA Arrivi: il portiere Calderoni, l’attaccante Tosi, il centrocampista Malo,

Confermati: i difensori Gavelli, De Luca; i centrocampisti Fantinelli, Missiroli e Savioni; gli esterni Albonetti e Fontana che ha deciso di continuare l’attività; l’attaccante Gardenghi; i giovani Lanzoni, Bertoni, Bentini, Salazar, Tassinari, Teleman, Diego e Lorenzo Franceschini.

Partenze: il portiere Bentivoglio (Casalecchio), gli attaccanti Vicinelli (Castenaso) e Grazhdani (Mezzolara), all'Alfonsine il difensore Lodetti; al Reda l'esterno Petrini; il centrale Piraccini è andato allo Sparta Castel Bolognese, il difensore Lanzoni Francesco è andato al Solarolo. Non sarà nella rosa l’attaccante Negrini che entra nello staff del settore giovanile.

FYA RICCIONE Arrivi: Portiere: Gabriele Rapisarda (99 ex Rimini). AttaccantI. Lorenzo Grimellini (94, Russi).

Confermati: Righetti, De Luigi, Piscaglia, Sottile, Cangini, Alberigi, Censoni, Zafferani, Lunadei, Contarini, il 2000 Ioli. Ritornano dai prestiti: Pari, Zamagni. In rosa anche il centrocampista Grimaldi (2000) e l’attaccante Cecchetti. Inserito nello staff tecnico il preparatore dei portieri Massimo Traversa (ex Igea).

MARIGNANESE Arrivi: portiere: Bonazza (Romagna Centro 98). Difensori: Tontini (2000, ex Asar), Dominici (93, Atletico Alma Fano). Centrocampista: Generali (1999, ex Jesi). Attaccante: Donati (2000, Vis Pesaro), Crescentini (2000, giovanili Santarcangelo).

Confermati: i portieri Azzolini e Di Renzo, i difensori Samba, Grandoni e Salvatori, Sanchini Andrea; i centrocampisti Conti, Fabbri, Carnesecchi, Tonelli, Mazzoli e gli attaccanti Santoni e Pensalfine.

MASSALOMBARDA Arrivi: il difensore Vaccari (2000 dall’Imolese); Pifferi (2000 Imolese); Gramigna (1987 Alfonsine); Centrocampisti: Cavini 1992 (ex Casalecchio). Attaccanti: Donati (2000 Donati dal Bagnacavallo, Sasso (2000 Imola).

Conferme: il portiere Brachetti, i difensori Hysa, Zuccarino, i centrocampisti Lumci, Selleri, Trombetti, Baldini.Dovrebbe rimanere Tonini.



LA ALTRE SQUADRE



CORTICELLA Come allenatore confermato Farneti.

Arrivi: il portiere Giovannini (1995, ex Casalecchio, Massa Lombarda e Castenaso). Mezzetti (1993, ex Bentivoglio). Difensore: Regno (1992, ex Bologna, Ravenna, Pro Patria). Centrocampista: Meacci (1991, ex Figline Valdarno, L’Aquila, Montevarchi) Attaccante: Lorenzo Tedeschi (93, ex Progresso).

GRANAMICA Arrivi: difensori: Giacomucci (99 dal Sasso Marconi),Giuliani (ex Anzolavino), Geretto (ex Sasso Marconi); Centrocampisti: Fiorentini (96 Ravarino), Vinjolli 97, Baldazzi (ex Molinella). Attaccanti: Raspadori (Mezzolara).

Confermati: Cicerchia, Puggioli e gli under. Ritorna il centrocampista da Molinella Baldazzi. Il bomber Girotti (42 gol in due stagioni) si è accasato al Sasso Marconi (D).

MEDICINA Arrivi: Difensori: Cipriano Daniele 88 (dal Granamica), Manfredini (99 (Axys); Semprini, classe 1983, ex Rimini, Ravenna (due promozioni col Ravenna dalla D alla C1) e Bellaria. Centrocampista: Massimiliano Cipriano (88 dal Granamica). Attaccanti: Luca De Martino (1996), ex Lavezzola, Axys e Imolese.

Partenze: Petrascu al Casalecchio (Promozione), Gabrielli (Castel San Pietro), Bertasio (Osteria Grande).

PROGRESSO: il tecnico è confermato Davide Marchini, ex giocatore del Bologna. Arrivi: l’esterno di fascia sinistra Vandelli (93, ex Axys) , l’attaccante Gilli 31 anni (ex San Felice). Rientra il portiere Tartaruga 99 dall’Anzola. Riconfermata gran parte della rosa.

SANPAIMOLA Il mister è Tinti. Arrivi: il difensore 1998 Filippo Ragazzini (Corticella). Centrocampista: Thomas Ragazzini (1995 dall’Imolese). Vincenzi (Sesto Imolese). Attaccanti: Pioppo (dal Sesto Imolese). Rientra dal prestito di Sparta Alessandrini 1998.

Stefano Ferri