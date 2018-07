Movimento prefetti: a Rimini arriva Alessandra Camporota

Concorso - Gioca e Vinci con Altarimini!

In palio biglietti Brignano

Martedì 21 agosto 2018 grande appuntamento con la comicità all'Arena della Regina: col suo nuovo spettacolo Enrico Brignano, tra TV, cinema e teatro arriva a Cattolica per una imperdibile tappa del suo nuovo tour intitolato 'Enricomincio da me'. Partecipa e vinci i biglietti. Note: il vincitore riceverà due biglietti. Vincitori e accompagnatori dovranno recarsi alla cassa con un documento di identita'. I loro nomi saranno già accreditati per l'ingresso gratuito.

Concorso n°119/2018 - Premi in palio: 1 coppia biglietti

Scade il 12/08/2018