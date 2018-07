Tre Fiori: storico successo in Galles, ma calciatore sammarinese fermato per ubriachezza dopo qualificazione

Cronaca

Repubblica San Marino

07 Luglio 2018

Un giocatore tesserato per la squadra Tre Fiori, che giovedì ha conquistato la prima storica qualificazione per un club sammarinese in Europa League, si trova in stato di fermo, a quanto pare per ubriachezza, presso un commissariato della contea di Gwynedd, in Galles. Il ragazzo, maggiorenne, sarebbe stato fermato in una discoteca dove la squadra stava festeggiando il passaggio del turno contro il Bala Town. I gallesi hanno vinto 1-0, ma all'andata il Tre Fiori si era imposta per 3-0 a Forlì. I calciatori del club sammarinese hanno dunque deciso di festeggiare in una discoteca gallese, ma uno di loro, su di giri per un bicchiere di troppo, è stato però fermato dalla polizia e preso in custodia. Non è chiaro se le autorità gallesi abbiano o meno formalizzato accuse per ubriachezza o resistenza. Mentre il calciatore è stato trattenuto nel Regno Unito, il resto della squadra è rientrata venerdì a San Marino.