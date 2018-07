Baseball, la T&A sconfitta in gara1 dalla Fortitudo per manifesta: 13-3.

Sport

Repubblica San Marino

| 03:03 - 07 Luglio 2018

Finisce per ‘manifesta’ a favore di Bologna gara1 del weekend tra T&A e Fortitudo. I felsinei segnano cinque punti al primo inning e indirizzano la gara, chiudendola poi con i tre punti del definitivo +10 al 7° su Coveri. Vincente Martinez, perdente Jimenez.

Al 1° il partente sammarinese subisce il singolo di Nosti e concede la base a Moesquit, coi primi due punti che arrivano grazie al doppio di Marval (2-0). L’inning prosegue col singolo di Mazzanti del 3-0 e col triplo di Garcia del 5-0. Parte in tremenda salita, la gara della T&A, che in attacco fatica ad andare in base e tra seconda e terza ripresa subisce altri due punti. Al 2° sono due doppi back-to-back di Nosti e Moesquit a mandare a tabellone il 6-0, al 3°, su Garate (foto), sono sufficienti due singoli più un errore della difesa (7-0).

Al 4° la T&A accorcia con doppio di De Wolf, singolo di Bermudez ed errore sulla battuta di Colabello (1-7), ma nella parte bassa Bologna riscappa subito. Se Cherubini arrivano i singoli di Mazzanti e Lampe (8-1), ma soprattutto il fuoricampo da due punti di Garcia (10-1). Al 6° San Marino non sfrutta una situazione di basi piene e un out, mentre al 7° segna due punti, entrambi portati a casa dal doppio di Ferrini (3-10, Pulzetti in base su singolo e Lupo per quattro ball).

Non basta a sventare la manifesta perché al cambio di campo, su Coveri, Bologna accelera e chiude. La Fortitudo comincia con due singoli (Garcia e Vaglio), si prosegue con la base ad Agretti, il singolo di Dobboletta (11-3), un lancio pazzo (12-3), la base a Moesquit e quella a Flores che forza il punto automatico del 13-3 e conclude il match.

FORTITUDO BOLOGNA – T&A SAN MARINO 13-3 (7°)

T&A: Avagnina (Lupo) ec (0/3), Ferrini 3b (1/4), De Wolf dh (1/2), Bermudez es (2/4), Colabello 1b (0/3), Reginato ed (0/3), Albanese r (0/3), Babini 2b (0/3), Pulzetti ss (1/3).

BOLOGNA: Nosti (Dobboletta ec 1/1) ed (2/3), Moesquit es (1/3), Flores 3b (0/3), Marval r/1b (1/3), Mazzanti (Maggi r 0/1) 1b (2/3), Lampe ec/ed (1/4), Garcia ss (4/4), Vaglio 2b (2/4), Agretti dh (1/3).

T&A: 000 100 2 = 3 bv 5 e 3

BOLOGNA: 511 300 3 = 13 bv 15 e 2

LANCIATORI: Jimenez (L) rl 1.1, bvc 6, bb 2, so 1, pgl 5

Garate (r) rl 1.2, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 0

Cherubini (r) rl 3, bvc 4, bb 2, so 1, pgl 3

Coveri (f) rl 0.0, bvc 3, bb 3, so 0, pgl 3

Martinez (W) rl 5.0, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 1

Crepaldi (r) rl 1.1, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 2

Pizziconi (f) rl 0.2, bvc 0, bb o, so 1, pgl 0

NOTE: fuoricampo di Garcia (2p. al 4°). Triplo di Garcia. Doppi di Ferrini, De Wolf, Nosti, Moesquit e Marval.