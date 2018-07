Montebello di Torriana, uomo impiccato al ramo di un albero

Cronaca

Torriana

22:23 - 06 Luglio 2018

Tragedia a Poggio Torriana, nel pomeriggio di venerdì un uomo si è tolto la vita in località Montebello. Le generalità non sono ancora note: l'allarme è scattato intorno alle 17.35 circa. L'uomo si è impiccato a un albero e all'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. I Vigili del Fuoco hanno recuperato la salma; sul posto anche il personale del 118 e i Carabinieri di Villa Verucchio. Inizialmente era stata precettata anche l'eliambulanza.