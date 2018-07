Baseball, sabato i Pirati sul diamante del Padule: disponbili i nuovi Garbella e Molina

Sport

Rimini

| 20:51 - 06 Luglio 2018

I Pirati dopo aver battuto la Nazionale Azzurra di Gerali per 3-2 nell’amichevole disputata mercoledì sera allo Stadio dei Pirati, davanti ad una bella cornice di pubblico, si preparano per l’ultima sfida di campionato prima della sosta affrontando in trasferta il Padule.

GLI AVVERSARI Il Recotech del manager Minozzi è reduce dalla prima doppietta stagionale conquistata sul diamante del Nettuno City che così ha permesso alla squadra toscana di staccare in classifica il fanalino di coda nettunese. I due partenti del Padule saranno quasi certamente il cubano Banos (3v 7p Pgl 4.63) che all’andata vinse contro i Pirati, mentre in gara2 lo starter sarà il mancino venezuelano Rodriguez (0v 4p Pgl 4.01). Lo schieramento difensivo della formazione toscana sarà quello visto nelle precedenti settimane. Attenzione ai due battitori cubani Alarcon (.391 più 10 Rbi) e Scull (.288) che sono sempre capaci di creare problemi a qualsiasi pitcher avversario insieme al veterano ex Fiorentina Pinto (.164 3 homer e 10 Rbi).

Sulla sponda neroarancio il manager Ceccaroli ha tutti a disposizione per questo doppio incontro di Padule compresi gli ultimi due arrivi Giovanni Garbella (fratello minore di Nicola) e il ricevitore venezuelano ex MLB Gustavo Molina (al posto dell’olandese Llewellyn) sbarcati in Riviera mercoledì. Per il resto lo staff tecnico neroarancio ha ovviamente diverse opzioni anche a gara in corso grazie alla grande duttilità e qualità del roster. Il pitching staff è al completo. Il dominicano Duran (4v 3p Pgl 3.13, foto Bassani) è il probabile partente di gara1, mentre in gara2 dovrebbe essere Bassani (4v 0p Pgl 1.88) lo starter designato visto che Ruiz sta recuperando gradualmente il ritmo partita. Le mazze riminesi stanno attraversando un buon momento di forma visto che sono il secondo attacco del campionato dietro a Bologna con un average complessiva di .298 (199 valide battute). Romero è il leader della classifica dei battitori (.464), molto bene nelle ultime settimane il rendimento nel box dello spagnolo Ustariz (.278 più 17 Rbi) e degli interni ex Novara Batista (.344) e Angulo (.355 più 3 fuoricampo). In ripresa i due azzurri Celli (.282) e Nicola Garbella (.270) che stanno migliorando il loro rendimento offensivo. La difesa dei Pirati al momento è la seconda meno fallosa del torneo (Bologna 15 errori) con 17 errori commessi nelle 20 gare disputate finora.

Il doppio incontro avrà inizio sabato pomeriggio alle ore 15.30 (7 luglio) sul diamante di Sesto Fiorentino dove si disputerà gara1, a seguire in serata si giocherà gara2 (playball ore 20.30). Gli arbitri saranno Caser, Grassi e Costa.