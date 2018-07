Cade dalla bicicletta in via Bergamo a Rivazzurra e finisce in ospedale in gravi condizioni

Cronaca

Rimini

| 18:21 - 06 Luglio 2018

Una 46enne è stata ricoverata in codice di massima gravità, nel pomeriggio di venerdì, dopo una caduta in bicicletta. Alle 16.25 circa la donna stava percorrendo via Bergamo a Rivazzura quando, per cause in corso di accertamento, è finita rovinosamente al suolo. Immediato l'intervento del personale del 118, con ambulanza e automedica, con il successivo ricovero all'ospedale Infermi di Rimini. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia Municipale.

Foto di repertorio