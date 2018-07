Autoarticolato perde il rimorchio che si schianta contro un'auto, panico sulla Marecchiese

Cronaca

San Leo

| 17:27 - 06 Luglio 2018

Tragedia sfiorata sulla Marecchiese, in località Torello, nel comune di San Leo. Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17, un trattore ha perso il suo rimorchio dopo aver affrontato la rotonda per Rimini e Gualdicciolo di San Marino: il rimorchio ha attraversato la carreggiata e ha colpito la fiancata di una Ford Ka, con all'interno una famiglia formata da padre, madre e figlia. Fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma i coinvolti nell'incidente sono in stato di shock per quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Carabinieri. L'incidente ha causato invevitabili forti rallentamenti e code: l'ingresso alla rotatoria per chi procede in direzione Rimini, come la Ford Ka, è bloccata, il traffico scorre nei due sensi alternati nell'altra corsia.