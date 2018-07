L'energia di Caparezza per il Rimini Park Rock: il rapper incanta con rime e spettacolari coreografie

Attualità

Rimini

| 16:51 - 06 Luglio 2018

Caparezza mattatore sul palco del Rimini Park Rock, giovedì sera, uno show da tutto esaurito che ha entusiasmato il pubblico per oltre due ore. Musica, ma non solo, anche spettacolari coreografie e il colore dei tanti costumi di scena indossati dal rapper e dai ballerini che lo hanno accompagnato nell'esecuzione dei brani, i successi dell'ultimo disco "Prisoner 709"e le hit storiche dell'artista pugliese. Tra le coreografie più spettacolari, quella del brano "Goodbye Malinconia", nella quale Caparezza canta chiuso in una grande gabbia da criceto.



Foto Luca Ortolani\Rimini Park Rock