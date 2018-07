A Riccione Cinè da record: premiati con il CinèCiak d’Oro Salemme, Impacciatore, Nichetti. TUTTE LE INTERVISTE

Attualità

| 16:05 - 06 Luglio 2018

Un anno da record per Ciné – Giornate di Cinema, che ha chiuso giovedì 5 luglio l’ottava edizione con un incredibile successo, arricchito dalla sempre più vasta offerta di contenuti e appuntamenti anche al pubblico.

Anche quest’anno l'appuntamento dell'industria cinematografica nazionale, promosso e sostenuto da ANICA in collaborazione con ANEC e ANEM, prodotto ed organizzato da Cineventi ha visto alternarsi per quattro giorni convention, workshop e anteprime. L’edizione 2018 ha registrato circa 2.000 accreditati, un numero in ulteriore crescita rispetto alle edizioni precedenti, con una presenza costante a partire dal primo giorno della manifestazione.

A chiudere il red carpet di stelle del cinema ci sono stati i vincitori della settima edizione dei “CinéCiak d’Oro”, i premi alla commedia ideati da CIAK, il mensile di cinema diretto da Piera Detassis, a film e a protagonisti che hanno lasciato il segno nel genere cinematografico più popolare.

Un’edizione straordinaria che premia i grandi autori-protagonisti comici che non si accontentano di essere in scena ma firmano e dirigono come Vincenzo Salemme, premiato come Absolute Comedian e Maurizio Nichetti, che ha ricevuto il CinéCiak d’oro classic.

Il CinéCiak d’oro alla commedia edizione 2018 vuole premiare il talento, i volti e le storie originali, che sanno osare la diversità e terreni divergenti, innovativi come il fantasy, l’animazione, il tono grottesco e la risata al femminile. Perché un’edizione che omaggia Lina Wertmuller, magnifica novantenne innovatrice della commedia italiana, non poteva che incoronare un tris irresistibile di donne: il premio Best Comedian è andato a Sabrina Impacciatore per A casa tutti bene, mentre la Rivelazione dell’anno è Diana del Bufalo per Puoi baciare lo sposo, e il Colpo di fulmine della redazione Lucia Ocone in Metti la nonna in freezer.

Infine il riconoscimento Best Comedian per una serie tv va alla strepitosa coppia della fiction Sirene: Massimiliano Gallo e Maria Pia Calzone, due grandi protagonisti della nuova creatività napoletana che ci hanno fatto innamorare anche come voci del premiatissimo cartoon Gatta Cenerentola.







Interviste di Mary Cianciaruso a Sabrina Impacciatore, premio "Best Comedian" per "A casa tutti bene" a Maria Pia Calzone e Massimiliano Gallo, "Best Comedian" per la serie tv va alla strepitosa coppia della fiction "Sirene", e a Vincenzo Salemme, premiato come "Absolute Comedian"