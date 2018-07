Moto, sabato spettacolare a Misano: prove e gara1 del mondiale Superbike. E poi esplode la Notte Rosa

Sport

Misano Adriatico

| 15:48 - 06 Luglio 2018

Appuntamento col mondiale Superbike al circuito di Misano Misano (in omaggio alla Notte Rosa ingresso ridotto alle donne). Sabato al Paddock Show i piloti incontrano gli appassionati e stabiliscono con loro quel feeling incredibile che circonda il mondiale delle derivate di serie. L'area sarà animata fin dalla mattina, ma raggiungerà il clou nel pomeriggio. Paddock Show ospiterà i piloti protagonisti del weekend e dopo Race 1 (alle 13.00) commenteranno sia i risultati delle prove che di Race 1 WorldSBK (nella foto Lorenzo Savadori).



Il pomeriggio si avvierà dalle 15.00 e fino alle 20.00 sarà protagonista l’Happy Hour La Notte Rosa SBK. Con il biglietto dedicato all’iniziativa (costo 14 euro), si potrà quindi vivere un pomeriggio dialogando con i piloti protagonisti del Pirelli Riviera di Rimini Round con la colonna sonora del Dj set di Virgin Radio. La voce di Ringo accompagnerà il pubblico durante il programma del pomeriggio che prevede alle 15,40 il Pit Walk e quindi il privilegio di percorrere a piedi un’area della pista davanti ai box nella quale si concentrano le emozioni sportive del weekend. A seguire la sessione autografi coi campioni.

Attivo fino a sabato pomeriggio il contest con l’hashtag #LaNotteRosaSBK. I post sui social saranno valutati e chi avrà proposto la più bella immagine sarà premiato con un casco firmato dai piloti del Mondiale SBK e assegnato sabato pomeriggio nel corso dell’Happy Hour La Notte Rosa SBK al Paddock Show.

La giornata si concluderà alle 21.00 col Carnevale Rosa sul lungomare di Misano Adriatico. I colori della sfilata di carri allegorici e dei gruppi mascherati ravviveranno i due cortei: uno partirà dal Lungomare Nord e il secondo dal Lungomare Sud, con l’incontro in viale della Repubblica. L’ingresso è libero.

RIDERS’ LAND IN ROSA

Effetto Notte Rosa anche in pista. Matteo Ferrari, reduce dalla vittoria nel CIV sarà in gara nella Stock1000 con la Ducati Panigale R del Barni Racing Team e indosserà un casco rosa. In rosa anche Gas Racing Team che ha deciso di presentare con livrea rosa la Yamaha YZF R6 di Lorenzo Gabellini.





Il programma in pista di domani, sabato 7 luglio

08.45 – 09.05 WorldSBK free practice 4

09.15 – 09.35 WorldSSP free practice 3

09.45 – 10.15 STK1000 free practice 3

10.30 – 10.45 WorldSBK Superpole 1

10.55 – 11.10 WorldSBK Superpole 2

11.30 – 11.45 WorldSSP300 Superpole 1

11.55 – 12.10 WorldSSP300 Superpole 2

13.00 - WorldSBK Race 1

14.00 – 14.15 WorldSSP Superpole 1

14.25 – 14.40 WorldSSP Superpole 2

15.00 – 15.30 STK1000 Qualifyng