Novafeltria, operaio arrotonda spacciando droga a giovani e studenti. Denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 15:32 - 06 Luglio 2018

In tutto il territorio della Valmarecchia sono stati intensificati i servizi ed i controlli, disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Novafeltria, anche grazie ai rinforzi di personale aggregato per il periodo estivo. Nella serata di giovedì, in particolare, i controlli antidroga degli uomini dell’Arma Feltresca - al comando del Capitano Silvia Guerrini – hanno permesso di notare uno strano via vai di giovani, soprattutto studenti, nei pressi di un'abitazione di Novafeltria. Interveniva così una pattuglia in borghese, che dopo una prima fase di osservazione, ha bussato alla porta di un 20enne operaio e incensurato, che ha consegnato la droga che aveva in casa: 5 grammi di hashish e marijuana. Trovate inoltre, in una scatola nascosta sopra l'armadio, una cinquantina di bustine in plastica, utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Il 20enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.