Offre da mangiare a un mendicante e viene derubata. Lui le chiede di far sesso per restituire la refurtiva

Cronaca

Rimini

| 15:12 - 06 Luglio 2018

Donna compie un atto di generosità verso un mendicante e gli offre da mangiare, ma lui la 'ripaga' rubandole portaofglio e telefono cellulare. E' quanto successo venerdì a Rimini: un 30enne rumeno è finito in manette, per tentata estorsione ed è stato anche denunciato per furto aggravato. L'uomo ha avvicinato una donna e le ha chiesto dei soldi: lei, impietosita, gli ha offerto da mangiare. Quando lui si è allontanato, si è accorto di non avere più portafoglio e telefono cellulare, che risultava spento. All'ennesimo tentativo, le ha risposto proprio il 30enne che ha prima chiesto un rapporto sessuale, poi 100 euro, per restituirle tutto quello che aveva rubato. All'appuntamento, in zona stazione ferroviaria, c'erano però anche dei poliziotti in borghese: il 30enne è stato così arrestato.