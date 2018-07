Cocaina nascosta nel pacchetto delle Mentos, il pusher girava in auto a Rimini per venderla

Cronaca

Rimini

15:04 - 06 Luglio 2018

Un 30enne albanese, residente a Montescudo, è stato arrestato dalla Polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: da tempo gli uomini della Squadra Mobile, sezione Antidroga, erano sulle sue tracce. E' stata avviata un'attività di pedinamento che ha permesso agli agenti di verificare il suo modus operandi: il giovane 'distribuiva' la droga ai suo acquirenti girando in macchina per le vie di Rimini. Venerdì sera la Polizia lo ha fermato e nella sua auto, nascosti in un contenitore di caramelle Mentos, 13 grammi di cocaina divisi in 17 dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato, assieme a 280 euro, somma ritenuta il provento dell'attività di spaccio.