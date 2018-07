Esplode la notte rosa con feste e concerti, ma anche tanto sport nel week-end: ecco cosa fare a Rimini e provincia

Eventi

Musica, balli, divertimento: semplicemente “Notte Rosa”. La Riviera si accende con una miriade di eventi “pink”, ma non mancano gli appuntamenti con lo sport con la danza, la ginnastica e le moto. Se volete organizzarvi,ecco qualche spunto per passare alla grande questo week-end.





SPECIALE NOTTE ROSA





La Notte Rosa ha fatto 13. E anche questa volta vince il premio di evento più straordinario, popolare e contagioso dell’intera estate italiana. Sarà Alvaro Soler, il cantante spagnolo più amato in Italia, ad aprire ufficialmente, venerdì 6 luglio dalla spiaggia di Rimini, la 13a Notte Rosa, che diffonderà la sua atmosfera di festa in tutta la Romagna e nel nord delle Marche all’insegna del claim "Pink your life", vivi in rosa. QUI tutte le info.





A Riccione sabato 7 luglio grande concerto de La Notte Rosa che sarà trasmesso live su Radio2. Una Notte Rosa tutta al femminile con tre artiste straordinarie per la prima volta insieme: Maria Antonietta, Paola Turci e Noemi, tre voci molto amate dal pubblico, tre interpeti diverse della migliore musica italiana. QUI tutte le info.





La Città di Bellaria Igea Marina si prepara a festeggiare la tredicesima edizione della Notte Rosa: tanti gli eventi distribuiti lungo tre giorni, in cui spiccano il concerto di Giusy Ferreri la ricca programmazione della Notte Rosa dei Bambini e i fuochi d’artificio del venerdì sera, ma anche le iniziative, le cene e gli aperitivi ‘in rosa’ promossi da alberghi, ristoranti, bar e spiagge, nonché lo ‘Street market’ che vedrà protagonisti i commercianti dell’Isola dei Platani (dal 6 all’8 luglio, dalle 9.00 alle 24.00). QUI tutte le info.





Notte Rosa con Federico Baroni e tre giorni di festa “Life in the Jungle” con Kennedy Cake. Accanto a piazzale Fellini, il villaggio sul lungomare tra i bagni 20 e 28 di Rimini sarà il punto di riferimento più importante degli eventi del weekend rosa e accoglierà il pubblico con una suggestiva scenografia di 100 metri ispirata alla giungla e all'antica civiltà Maya, con colonne, piramidi, palme e una stupefacente maschera precolombiana. QUI tutte le info.





Al Beat Village una serata di musica non stop: dal concerto dei Finley (ore 22.30) al concerto dei MoKA (dopo mezzanotte)e per finire dj set Pat Rich. Ingresso libero.

Info: www.beatvillage.it/events/





A Cattolica venerdì 6 luglio,Piazza Primo Maggio, ore 22.00, Annalisa in concerto per il suo “Bye Bye Live”, sul palco con lei anche la sua band: Raffaele Littorio alla Chitarra, Andrea Torresani al Basso, Donald Renda alla Batteria e Fabio Visocchi alla Tastiere e al Piano.





Sabato 7 luglio al Castello di Coriano quarto ed ultimo appuntamento con “Arancionè la notte al Castello dei bambini”: una notte rosa da sogni con l’ultima serata di “Arancionè la notte” in una versione inedita e più colorata che mai. L’onda della Notte Rosa della riviera arriva fino all’entroterra e così anche il Castello Malatestiano si trasforma e aggiunge sfumature nuove grazie al tema del quarto appuntamento: “Sogni…nella notte rosa dei bambini”.





FESTE E MANIFESTAZIONI





Auto e moto d’epoca, musica burlesque: venerdì a Morciano arriva il ‘Vintage Party’. Domenica in piazza del Popolo un tributo alla canzone napoletana d’autore Proseguono gli appuntamenti dell’estate morcianese. Dopo l’energia dello staff caliente del Grancaribe e la musica di Incanto Festival, venerdì 6 luglio a partire dalle 21 sarà la volta del ‘Vintage Party’ a cura del consorzio di commercianti ‘Commerciamo’. QUI le info.





Sabato 7 luglio, in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria, torna "Elvis the Legend", l'evento dedicato al re del rock. Alle 21.30 concerto dei Silver Buicks, cover band di Elvis n.1 in Italia, che quest'anno festeggia il ventennale di attività. La musica live inizierà alle 19 con i "The Good Time", mentre dalle 18 saranno aperti gli stand gastronomici a cura della Pro Loco, con il classico cibo di strada americano. Non mancheranno le moto e le auto d'epoca, nonché un mercatino vintage.





Terzo appuntamento a San Clemente per l’edizione di Note di Vino, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali ed estere. Domenica sera in piazza Mazzini, sarà la volta dei prodotti di una delle regioni più affascinanti e dall’anima antica: la Sardegna. Queste le cantine ospiti: si stapperanno le bottiglie provenienti dalle aziende La Giara e Zedda-Piras. Quattro etichette in tavola: due bianchi (Vermentino), un rosso (Cannonau) e un Mirto rosso abbinati ad altrettanti piatti della gastronomia tipica sarda.





Dall’8 luglio all’ 11 agosto per il “San Leo Festival” cinque gli appuntamenti Leo per la nona edizione della grande rassegna musicale ideata dal M° Stefano Cucci che ne è anche il Direttore artistico. Tutti i concerti, fortemente voluti dall’Amministrazione comunale con l’appoggio della comunità leontina, il supporto della Regione Emilia Romagna e la collaborazione della società di servizi “San Leo 2000”, avranno luogo nella maestosa cornice del Forte di San Leo situato sulla cima della cuspide rocciosa che sovrasta l’abitato leontino e domina la Valmarecchia con un paesaggio mozzafiato. QUI le info.





Oltre 150 appuntamenti, 54 formazioni dai cinque continenti, la partecipazione di quasi 200 artisti e altrettanti cittadini coinvolti nei progetti: è il biglietto da visita della 48/a edizione del Santarcangelo Festival, in programma da 6 al 15 luglio nella cittadina del riminese, con la direzione artistica (al secondo anno) di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino. Il Festival si configura come una piattaforma intercontinentale che offre al pubblico un'ampia visione su ciò che di rilevante accade oggi nell'ambito delle performing arts internazionali.





SPORT





Nel weekend della Notte Rosa, al Misano World Circuit, torna la Superbike, il campionato mondiale delle derivate di serie insieme alle altre categorie (Supersport, Superstock 1000 e Supersport 300) che ne compongono il calendario per un weekend che vedrà anche tantissimi piloti romagnoli protagonisti. QUI le info.





Sabato 7 luglio nella magica atmosfera della tredicesima Festa della Notte Rosa si svolgerà la prima Pink Race, una manifestazione alla portata di tutti i runners. Il villaggio Rosa sarà aperto alle 17.00 presso Adriatica Macchine in Via Maria Goja a Rimini dove coinciderà anche la partenza e l’arrivo del Rimini Golden Circuit disegnato su un tracciato di 2.500 metri da affrontare per 4 volte per 10.000 metri complessivi. QUI le info.





Alla fiera di Rimini si alza il sipario sull’undicesima edizione di Sportdance, la più grande festa della danza sportiva al mondo, voluta da Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal Coni) quale luogo ideale per la disputa delle competizioni più importanti per la danza sportiva. Fino al 15 luglio nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group, si terranno i Campionati italiani assoluti e di categoria di danza sportiva. La manifestazione nasce dalla collaborazione fra la Fids, Ieg e il Comune di Rimini.





Riccione capitale della ginnastica italiana: per la prima volta nella storia la Perla Verde ospita i Campionati Assoluti di Ginnastica Artistica e Trampolino Elastico FGI, con l’organizzazione dell’Asd Ginnastica Riccione e il patrocinio del Comune. Sabato 7 e domenica 8 luglio al Play Hall i migliori ginnasti Azzurri pronti a contendersi le medaglie e i posti nella squadra degli Europei di Glasgow. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Riprendono con un nuovo straordinario slancio i grandi eventi del Cocoricò per l'estate 2018. Un evento unico inaugurerà la Notte Rosa del Cocoricò, in occasione del suo trentesimo anno. Venerdì 6 Luglio, dopo 3 anni di attesa per tutti i fan, tornano in Italia scegliendo la Riviera e il Cocoricò, Dimitri Vegas e Like Mike, i dj n.2 al mondo. Direttamente dal Tomorrowland, il Festival più importante del mondo, il duo belga seguito da oltre 12 milioni di fans sui social e vincitori di numerosi riconoscimenti a livello internazionale, tra cui l'MTV European Music Award, ritornano in Italia e scelgono il Cocoricò di Riccione per un concerto esclusivo.





Il Byblos si tinge di rosa per questo week end. Si parte con la sfilata di intimo per arrivare ai decori. Anche la cucina e il menù curato dallo chef Francesco Arena saranno “tinti” di rosa in sintonia con il Capodanno dell’estate, il più grande evento della stagione della Riviera.





La Notte Rosa è ufficialmente iniziata. E alla Villa delle Rose venerdì arriva Andrea Galante per uno show speciale: Damante prima di essere un personaggio dello spettacolo è però anche un dj che da anni anima le notti nelle discoteche italiane più belle. Sulla consolle ci sarà spazio anche per il trio più famoso della discoteca: Dj Ciuffo, Rex e Dj Thor. E sabato arriva Gianluca Vacchi con un esibizione in perfetto stile Mister Enjoy. Look eccentrico, imprenditore di successo e formidabile Deejay. In due parole: Gianluca Vacchi.