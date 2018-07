Calcio, un tesserato del Tre Fiori trattenuto in Galles a disposizione delle autorità

Sport

Repubblica San Marino

| 13:05 - 06 Luglio 2018

Con uno stringatissimo comunicato la federcalcio sammarinese informa che un tesserato del Tre Fiori è rimasto in Galles, a disposizione delle autorità, in seguito a non meglio precisati avvenimenti occorsi la notte scorsa. Il Tre Fiori ha superato il prino turno dei preliminari di Europa League venendo sconfitto solo per 1-0 dal Bala Town dopo il successo per 3-0 nella partita di andata. Che i festeggiamenti abbiano avuto una spiacevole coda?