Notte a Rosa a Bellaria, limitazioni al traffico e divieti di sosta. Ecco cosa cambia

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:40 - 06 Luglio 2018

L’Amministrazione Comunale di Bellaria ha definito una serie di provvedimenti a carattere temporaneo, in termini di viabilità, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazioni programmate per la Notte Rosa; particolare attenzione è rivolta alla zona del porto canale, che accoglierà gli spettacoli serali di oggi e domani.

Tra i provvedimenti definiti nell’ordinanza n. 127/2018 (integralmente consultabile online), si segnalano il divieto di sosta istituito in p.le Capitaneria di Porto e il divieto di transito, eccetto residenti, alloggiati, autorizzati, mezzi di soccorso e di polizia, su viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Properzio e via Carducci dalle ore 16.00 di oggi alle ore 2.00 di domani e dalle ore 16.00 di domani alle ore 02.00 di domenica 8 Luglio (e comunque fino al termine delle manifestazioni); nello stesso tratto di viale Pinzon, in vigore sia oggi che domani anche il divieto di sosta.

Si ricorda infine, a favore di chi vorrà assistere agli eventi in programma questi giorni sul porto canale, che tra le aree di sosta più prossime vi sono quella di via Properzio (rotatoria via del Bragozzo), il parcheggio di largo Montello, quello del Palacongressi, gli stalli presenti in via Saraceni, via Fermi, via Uso, via Costa, p.zza di Vittorio, fino a via Perugia e p.zza del Popolo.