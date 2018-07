Tennis Viserba in festa per la promozione in serie B: donata ai giocatori la maglietta celebrativa

Sport

Rimini

| 12:21 - 06 Luglio 2018

Con una grande festa, andata in scena giovedì sera nella bella cornice della Club House del Circolo, il Tennis Viserba ha festeggiato la promozione in serie B, ottenuta domenica, dopo una fantastica cavalcata prima a livello regionale poi nazione, sui campi del Tc Milano “Bonacossa”. Presenti tutti i giocatori che hanno compiuto l’impresa, Manuel Mazza, Francesco Giorgetti, Alessandro Canini, Alberto Bronzetti e Diego Zanni, con i tecnici Marco Mazza e Luca Gasparini. Si è ripercorsa, davanti ad un’attenta platea, la grande giornata milanese e tutti i protagonisti hanno raccontato l’esperienza di salire in serie B. in un clima gioioso e giustamente galvanizzato dall’impresa.

Il presidente Marco Paolini ed il vice Roberto Rinaldi hanno donato ai giocatori la maglia celebrativa.