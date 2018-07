Razzìa di liquori, vini e champagne. Abbandonato furgone del colpo nei pressi di Montescudo

Cronaca

Repubblica San Marino

| 11:28 - 06 Luglio 2018

Furto nella nottata ai danni dell'ingrosso di vini e liquori "Zonzini" a Serravalle di San Marino. Il sopralluogo eseguito dalla Gendarmeria unitamente al proprietario, ha evidenziato come i malvivemnti si siano introdotti nello stabile da una finestra al piano superiore, eludendo il sistema di allarme antintrusione. Una volta all'interno, sommariamente, risultano essere stati asportate casse di champagne, liquori e un fondo cassa di euro 1000,00 circa. I malviventi hanno utilizzato il Fiat Ducato della stessa ditta per trasportare la merce rubata è allontanarsi dal territorio sammarinese, veicolo già rinvenuto stamane dai Carabinieri di Rimini, abbandonato nei pressi di Montescudo. Al momento non è stato quantificato il valore della merce sottratta. In corso gli opportuni accertamenti ‎di polizia giudiziaria.