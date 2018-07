Calcio, l'attaccante del Santarcangelo Bussaglia sale in B: triennale a Cittadella. Trova Drudi e Adorni

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:12 - 06 Luglio 2018

Il giovane Andrea Bussaglia, classe 1997, esterno d’attacco cresciuto nel settore giovanile del Rimini, e nella scorsa stagione al Santarcangelo dove ha segnato sei gol in 33 partite, approda al Cittadella in serie B. Il giocatore, svincolatosi dal club clementino dopo la retrocessione, ha firmato un contratto triennale. Nel club veneto militerà nche un altro ex Santarcangelo, Mirko Drudi, 1987, nell’ultima stagione divisosi tra Lecce e Trapani: col club siciliano si è qualificato per i playoff. Pure Drudi è all’esordio in serie B. Nel Citatdella milita, infine, un altro ex Santarcangelo, il difensore scuola Parma Davide Adorni.