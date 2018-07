Rimini, bellissime foto di una nostra lettrice del temporale di giovedì sera

Attualità

Rimini

| 09:54 - 06 Luglio 2018

Una nostra lettrice, Natasha Heineken, ci ha inviato alcune foto del temporale in arrivo su Rimini prima che si scatenasse il nubifragio. Giovedi, intorno alle ore, 18 è stata particolarmente colpita la zona nord, anche con grandine. Proprio a Bellaria Igea Marina, il palco dove venerdì sera si esibisce Giusy Ferreri, è volato via a causa delle forti raffiche di vento. Non sono stati segnalati danni alle persone, ma comunque c’è stato un super lavoro per i vigili del fuoco. Le foto sono scattate a Bellariva di Rimini.