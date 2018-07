Maltempo, nubifragi in Trentino: 63 ragazzi riminesi evacuati da un albergo

Cronaca

Rimini

| 09:28 - 06 Luglio 2018

Anche un gruppo di giovani riminesi, in vacanza in Val di Fassa, è rimasto vittima delle eccezionali precipitazioni meteo che, nella giornata di martedì, hanno colpito il Trentino. Si tratta di una comitiva di 63 ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 15 anni appartenenti a un gruppo parrocchiale riminese, che insieme ai propri accompagnatori sono stati accolti dal soggiorno don Orione di Soraga dopo essere stati evacuati da un albergo della bassa valle in seguito ai forti temporali che hanno provocato allagamenti e smottamenti. “Giunti al centro infreddoliti, bagnati ed impauriti, - hanno fatto sapere dall’ufficio stampa dell’Opera don Orione - hanno trovato persone gentili, un ambiente riscaldato, phon, asciugamani e bevande calde. La cucina si è subito messa in moto per rifocillarli. Per questi giovani, la casa di don Orione si è rivelata un rifugio sicuro in un momento di grande paura”. Foto Ansa.