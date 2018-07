Morciano, nel weekend il Vintage Party e il tributo alla canzone napoletana

Eventi

Morciano

| 09:05 - 06 Luglio 2018

Auto e moto d’epoca, musica burlesque: venerdì a Morciano arriva il ‘Vintage Party’. Domenica in piazza del Popolo un tributo alla canzone napoletana d’autore Proseguono gli appuntamenti dell’estate morcianese. Dopo l’energia dello staff caliente del Grancaribe e la musica di Incanto Festival, venerdì 6 luglio a partire dalle 21 sarà la volta del ‘Vintage Party’ a cura del consorzio di commercianti ‘Commerciamo’. Un viaggio indietro nel tempo tra mezzi e abiti d’epoca, dj set e spettacoli di burlesque. Non mancheranno le sorprese con l’esibizione di Veruska Puff Burlesque, Rockingo 50’s Band, Lindy Garage Dance e di Mambo dj. Tutti coloro che possiedono un’auto, una moto o una Vespa d’epoca potranno esporla nell’apposita area del Vintage Party. Spazio anche allo shopping, visto che i negozi di Morciano resteranno aperti per tutta la serata. Domenica 8 luglio in piazza del Popolo si torna invece a cantare. Alle 21 sotto i portici comunali andrà in scena ‘Song… e Napuli’: un tributo alla canzone napoletana d’autore con l’Amarcord Concert Band. Direttore e arrangiatore: Stefano Marzi. Cantanti solisti: Paola Lorenzi e Gaetano Cirella.