Igea Marina, l'epopea musicale del Carillon rivive al Mito Club. In arrivo Alberto Camerini e Leroy Gomez

Bellaria Igea Marina

| 08:59 - 06 Luglio 2018

Questa estate il Carillon rivive ogni sabato al Mito Club di Igea marina. Inaugurazione sabato 7 luglio Saturday Night Fever, tutti i sabati sera la migliore musica targata 70 80 90 in un percorso musicale che farà rivivere le migliori estati passate al Carillon di Igea Marina. In consolle Stefano Tosi e Franky Party Mc. Tutti i successi musicali del passato in una notte. E le sorprese non finiscono, ad agosto due grandi ospiti live calcheranno il palco dello storico locale: il 9 agosto Alberto Camerini, 16 agosto Leroy Gomez Santa Esmeralda. Mito club Igea Marina centro via Apuleio. Info 347/4628113 - 0541/330065