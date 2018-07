Sabato 7 luglio camminata in notturna per rivivere la Miniera di Perticara

Eventi

Novafeltria

| 08:37 - 06 Luglio 2018

Lo Spaccio della Miniera e l’Associazione Minatori organizzano per sabato 7 luglio una camminata in notturna per raccontare, passeggiando, alla luce delle lampade ad acetilene, un tempo utilizzate in miniera, la storia dell’impegnativo lavoro per estrarre lo zolfo. L’appuntamento è fissato per le 17.30 allo Spaccio della Miniera. Alle 18 aperi-grigliata e quindi, un’ora dopo, inizio dell’escursione attraverso Pozzo Alessandro, ponte sul torrente Gaggio, Ugrigno, bivio Madonna del Soccorso, bivio per Maiano, La Costa, Marazzana, guado torrente Fanante e ritorno a Miniera nella sede di partenza. Lungo il percorso, brevi soste nei luoghi più significativi per approfondire la conoscenza del passato ed ammirare il tramonto sugli Appennini. Sono necessarie scarpe da trekking e torcia elettrica. Ai partecipanti viene richiesta la quota di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: Luisella Castigliola (339 7784852), Gianluigi Draghi (335 6342774) ed Ido Rinaldi (331 9130789).