Montefiore Conca, Rocca di luna compie 25 anni. Il 14 luglio la festa

Montefiore Conca

06 Luglio 2018

Torna l’appuntamento con Rocca di luna che, quest’anno, giunge alla 25esima edizione. Sabato 14 luglio le vie e le piazze del borgo si riempiranno di musica, spettacolo e divertimento per grandi e bambini. Un solo giorno di manifestazione, rispetto ai due delle passate edizioni. Alle 19 il taglio del nastro, con l'accompagnamento dell'Ambassador Band, che darà il via ufficiale alla manifestazione. Diversi gli eventi all'interno della festa. In piazzetta del Teatro, dalle 20.30, Diana Saponara presenta “Trame di storie”, un nuovo progetto di lettura e spettacolo. In piazzetta 2 Giugno, dalle 20.15, il gruppo 'Gli Aironi' ripercorrerà i grandi successi di una delle più amate band italiane: i Nomadi. Un altro concerto tributo, questa volta a Lucio Battisti, si svolgerà invece dalle 21.45, nell’Arena Filippo Raciti, dove il gruppo 'Innocenti Evasioni' interpreterà i più grandi successi del cantante a 20 anni dalla scomparsa. Al termine del concerto, verso mezzanotte, la serata si chiuderà con il grande spettacolo piromusicale di Ivan Fonti realizzato dalla Rocca malatestiana. Durante la manifestazione saranno presenti bancarelle di prodotti tipici, artigiani e hobbisti. Inoltre, grazie all’associazione Fantasia Sogno Realtà, 24 personaggi del mondo dei fumetti e del mondo Disney (da Spiderman a Malefica, da Cenerentola a Batman e tanti altri) animeranno le vie del borgo. Ingresso 7 euro. Gratuito per bambinifino 10annieper i residenti del comune di Montefiore Conca.