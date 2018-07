San Clemente, domenica sera terzo appuntamento con 'Note di Vino'. La Sardegna nei calici

Eventi

San Clemente

| 07:44 - 06 Luglio 2018

Terzo appuntamento a San Clemente per l’edizione di Note di Vino, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali ed estere. Domenica sera in piazza Mazzini, sarà la volta dei prodotti di una delle regioni più affascinanti e dall’anima antica: la Sardegna. Queste le cantine ospiti: si stapperanno le bottiglie provenienti dalle aziende La Giara e Zedda-Piras. Quattro etichette in tavola: due bianchi (Vermentino), un rosso (Cannonau) e un Mirto rosso abbinati ad altrettanti piatti della gastronomia tipica sarda. Intrattenimento con Band Barigadu & Kapo: suoni, atmosfere, musiche e balli dal cuore della Sardegna. Ingresso: adulti 16 euro; bambini fino 5 anni, gratuito; bambini da 5 a 10 anni, 6 euro; bambini oltre i 10 anni, 16 euro. Per prenotare: chiamare dalle 17.30 alle 21.30 al numero 366.1021467.