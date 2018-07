Calcio D, la matricola Savignanese rinforza l'attacco con l'esperto Longobardi

Sport

Savignano sul rubicone

01:14 - 06 Luglio 2018

La Savignanese, matricola del campionato di serie D, è attiva sul mercato. L'ultimo arrivo in ordine di tempo è Cristian Longobardi, classe 1982. L’esperto (36 anni compiuti il 18 giugno) nell’ultima satgione si è diviso tra Varese (8 presenze e 4 reti) e San Marino (15 e due reti) in serie D; alle spalle ha una carriera lunghissima tra serie D e serie C, la migliore delle quali con la maglia del Sestri Levante in serie D (21 reti in 36 presenze). “Longo”, che abita a Cesena, ha vestito la maglia di numerosi club emiliano romagnoli: Bellaria, Rimini, Boca, Imolese e Parma nella stagione del vittorioso campionato di serie D (sei reti). Ora per lui la maglia della matricola Savignanese che spera nei suoi gol pder centrare la salvezza.