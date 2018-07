Il Tre Fiori riscrive la storia: perde 1-0 nel ritorno col Bala Town e va al secondo turno di Europa League

Sport

Repubblica San Marino

| 00:00 - 06 Luglio 2018

Il Tre Fiori (foto pagina fb) riscrive la storia. E’ la prima squadra sammarinese a passare il turno in competizioni UEFA. Il club sammarinese ha perso solo 1-0 in casa del Bala Town nel ritorno del primo turno preliminare di Europa League, ma per via della vittoria all'andata per 3-0 allo stadio Morgagni di Forlì accede agli ottavi di finale nel tabellone di qualificazione alla prossima Europa League. Ora la formazione di Cecchetti affronterà gli sloveni del Rudar Velenje. I titani affronteranno gli sloveni del Rudar Velenje (andata giovedì 12 alle 17:00, ritorno giovedì 19 luglio).

Nel primo tempo i sammarinesi si difendono con ordine e sfiorano la rete conVassallo in contropiede. Solo nella ripresa il Bala Town trova la rete solo al 77’, tardi per acciuffare la qualificazione.

FOLGORE ELIMINATA Anche la Folgore ha rischiato la qualificazione al secondo turno. Dopo la sconfitta per 2-1 ad Andorra contro l'Engordany, la formazione di Oscar Lasagni stava vincendo per 1-0 al ritorno grazie al gol di Sacco prima del clamoroso autogol di Sartori al 96'. In casa di qualificazione, il Folgore sarebbe dovuto andare in Kazakistan ad affrontare il Kairat Almaty FC.



TABELLINO

Bala Town-Tre Fiori 1-0

Bala Town (4-2-3-1): Morris; Burns, Miley, S.Jones, S.Smith; Burke, Pearson; K.Smith, Venables, Sheridan; Mangan. All. Colin Caton

Tre Fiori (4-3-3): Pizzolato; Bolognao, Ghetti, Filippi, Andreini; Pasolini, Acquarelli, Tamagnini; Teodorani, Vassallo, Succi. All. Matteo Cecchetti

Rete: N.Burke (B)