Rimini Calcio, Mora sceglie la Pro Patria e Tulissi la Reggina. Nardi verso il Siena, Mazzavillani a Malta

Christian Mora, l’esterno dell’Atalanta classe 1997, non vestirà il biancorosso. Ha preferito la Pro Patria facendo una scelta di un club più vicino a casa sua. Si era capito negli ultimi giorni che il discorso per il baby che ha già 42 partite alle spalle in serie C si era complicato per le numerose offerte che ha ricevuto il giocatore di cui si dice un gran bene al ritorno dalle vacanze. Tulissi – trequartista-seconda punta sempre scuola Atalanta – si è invece accasato alla Reggina.

Per quanto riguarda Viti e Volpe non ci dovrebbero essere problemi: c’è da limare sull’ingaggio dell’attaccante che a Rimini si gioca tanto del suo futuro. Nelle due ultime stagioni di serie B con la maglia del Frosinone ha visto il campo pochissimo e dunque dalla serie C, da Rimini, deve affermarsi.

“Con queste due pedine per cui spero non ci siano sgradite sorprese – spiega il ds Tamai – la nostra campagna acquisti è chiusa. Per il ruolo di esterno destro, giocando a tre in difesa, siamo coperti con Buscè e Simoncelli. Si partirà così per il ritiro, poi se si dovessero presentare le occasioni giuste come io credo potremmo ingaggiare due giocatori di un certo spessore di cui una in attacco”.

In questa maniera, il quadro dei contratti è il seguente: ad avere il triennale sono Arlotti e Guiebre; biennale per Scotti, Brighi, Nava, Cicarevic, Variola, Venturini, Cecconi. Per gli altri un anno (per Tompte addestramento tecnico).

LE ALTRE La Vis Pesaro ha scelto Leonardo Colucci come allenatore. Il portiere ex Santarcangelo e Parma Nardi sta per firmare per il Siena (potrebbe essere ripescato in serie B). L’ex Rimini Mazzavillani (foto) giocherà via Chievo in serie A maltese, nel Mosta.

Stefano Ferri