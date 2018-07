Podismo, sabato la prima edizione della Pink Race: tracciato di 10mila metri

Sport

Rimini

| 20:39 - 05 Luglio 2018



Sabato 7 luglio nella magica atmosfera della 13^ Festa della Notte Rosa si svolgerà la 1^ Pink Race, una manifestazione alla portata di tutti i runners. Il villaggio Rosa sarà aperto alle 17.00 presso Adriatica Macchine in Via Maria Goja - Rimini dove coinciderà anche la partenza e l’arrivo del Rimini Golden Circuit disegnato su un tracciato di 2.500 metri da affrontare per 4 volte per 10.000 metri complessivi.

Nel cartellone della Pink Race alle 18.30 partenza della corsa e della camminata non agonistica di Km 8,5 che si dipanerà nel verde e sulle panoramiche prime colline riminesi col suggestivo passaggio davanti la Villa Des Verges a 65 metri s.l.m..

Alle 18.45 prenderanno il via 1000 metri riservati ai giovani under 15 anni maschi e femmine.

Alle 19.00 scatterà la gara femminile, per la prima volta le donne correranno da sole, senza gabbiani, un 10.000 metri che si preannuncia equilibrato ed emozionante per il confronto fra Beatrice Boccalini che vanta un limite di 39’24” e Gloria Venturelli 39’46” outsider permettendo.

Alle 20.30 (circa) nella griglia di partenza, del Rimini Golden Circuit, prenderanno posto gli uomini dove spiccano i nomi del marchigiano Marco Ceresani 32’40”, i romagnoli Marco Oppioli e Devis Borghini, il trentino Alessio Loner 33’43” e il titano Michele Agostini 34’13”. Una gara attesissima che si prospetta al cardiopalma.

La PinK Race si svolgerà nel clima festoso della Notte Rosa, le gare saranno aperte da lanci di coriandoli e Denis Meluzzi esordirà su un Monociclo Rosa. Tutti i finisher riceveranno la medaglia della Notte Rosa Coniata appositamente per l’occasione e tutti gli iscritti alle gare agonistiche l’unica ed esclusiva t-shirt tecnica Pink Race e Pink Your Run studiata dalla MYRUN.

La Pink Race non sarà solo corsa, ma anche enogastronomia, dalle ore 20.00 Cena Lunatica sotto le Stelle con grigliate, piadine, contorni, vino, acqua e birra a € 12.00: Per prenotazioni ed info Bar Lunatico 0541 417426.



Il ritiro pettorali e le nuove iscrizioni si possono effettuare sabato dalle ore 17.30 presso la segreteria del Villaggio Rosa situata a Adriatica Macchine.



GRAND PRIX DELLA NOTTE Non si sono ancora spenti gli echi sulla 35^ Rimini - Verucchio, prima prova del Grand Prix della Notte, che vede al comando il vincitore e Campione Italiano della 100 km Matteo Lucchese (1 punto) sullo svizzero Manu Sassi (2 punti) e l’emiliano Arturo Ginosa (3 punti). Nel gentil sesso guida la classifica, provvisoria del Grand Prix la formidabile, Anna Spagnoli (11 punti, foto) davanti a Beatrice Boccalini (13 punti) e Gloria Venturelli (21 punti).