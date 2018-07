Disse 'stupro è peggio solo all'inizio'. Per Pm parole offensive ma non fu istigazione a delinquere

Attualità

Rimini

| 18:30 - 05 Luglio 2018

Le sue furono certamente parole volgari, gratuite e offensive per le donne, ma non c'era la volontà di istigare a delinquere. Con questa motivazione la Procura di Bologna, con il procuratore aggiunto Valter Giovannini, ha chiesto l'archiviazione per l'ex mediatore culturale di una coop sociale che su Facebook, all'indomani delle violenze sessuali della scorsa estate in spiaggia a Rimini, scrisse: "Lo stupro e' peggio solo all'inizio". Il Gip ha accolto la richiesta e nelle scorse settimane ha archiviato. L'indagato, un pachistano che dopo le frasi sul social network era stato anche licenziato, fu interrogato, si scusò dicendo di voler intendere tutt'altro e il suo difensore presentò una memoria difensiva. E' stata dunque chiesta l'archiviazione per mancanza dell'elemento psicologico del reato: non voleva, cioè, istigare qualcuno a commettere un reato.