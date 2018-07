Costantino Bagalà si lancia nel mondo della musica, uscito il primo singolo 'Celebrità'

Attualità

Rimini

05:43 - 08 Luglio 2018

Costantino Bagalà, giovane imprenditore riminese, è solito definire se stesso con la parola "poliedrico". Fondatore del brand "Hoboh", amante dell'arte e della creatività, Bagalà ha deciso di dare sfogo alla sua più grande passione: la musica. Da qualche giorno infatti è uscita negli store digitali "Celebrità", il suo primo singolo. Il videoclip di "Celebrità" sarà presentato in un'esclusiva serata, in programma sabato 14 luglio al Palacongressi di Riccione.

Costantino, come mai hai iniziato questa nuova avventura nel mondo della musica?

"E' la mia passione più grande, da quando ero bambino. Premetto: ho imparato a cantare, ballare e suonare il pianoforte da autodidatta. Negli ultimi dieci anni ho scritto una quarantina di inediti, un percorso che mi ha permesso di crescere a livello musicale. Ora era il momento di dare un seguito e di lanciare il mio primo singolo".

Come mai hai scelto celebrità?

"E' un brano allegro e spensierato. Ho pensato che potessere attirare ulteriormente attenzione un testo che citasse delle celebrità italiane, passate e attuali. Che poi il concetto di celebrità è un concetto personale: dare più importanza a noi stessi piuttosto che alle celebrità, coloro che celebriamo tutti i giorni dedicando loro la nostra attenzione".

Celebrità si trova negli stores digitali?

"Il singolo è già presente su Spotify e Soundcloud. Nel giro di pochi giorni arriverà anche su iTunes e Apple Music, poi caricherà anche il video su Youtube, nel mio profilo Vevo".

Raccontaci qualcosa sul videoclip.

"Lo abbiamo girato al centro sperimentale di cinematografia di Roma, con il regista Leonardo Kurtz e coinvolgendo 100 persone coinvolte tra staff e comparse, usando le tecnologie più avanzate del cinema. Una produzione italiana al 100%, uno short film che non ha eguali in Italia".

Quali sono i prossimi progetti legati all'ambito musicale?

"Stiamo valutando, io e il mio management, le date per presentare il singolo, o in eventi oppure creando degli eventi specifici ex novo. Di sicuro Celebrità è solo il primo, ho già altri singoli pronti per il lancio".