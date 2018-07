Tornano gli eventi serali in piazza a San Giovanni in Marignano, con un omaggio alla Notte delle Streghe

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 17:28 - 05 Luglio 2018

L'estate a San Giovanni in Marignano si riempie di luci e di colori: torna “E...state sotto la Luna” a cura della Pro Loco. Nei mesi di luglio e agosto verranno riproposti i “Giovedì dei Bambini” con il Mercatino che ha riscosso tantissimo successo nelle passate edizioni, che sarà anche allietato da tantissimi intrattenimenti per tutta la famiglia, con la collaborazione di Associazioni e realtà del territorio. L’anno scorso hanno partecipato circa 40 piccoli espositori dai 6 ai 12 anni circa, accompagnati dalle rispettive famiglie, che hanno già riconfermato la loro adesione anche per il 2018.





I Giovedì, in programma dal 12 luglio al 30 agosto, saranno arricchiti da animazioni, laboratori, giochi e spettacoli per un'estate davvero “Magica” in compagnia di Streghe, Regine e personaggi fantastici e divertenti.

Dopo “La Notte delle Streghe”, giovedì 12 luglio arrivano in Piazza Silvagni, a San Giovanni in Marignano, il Locus Locorum ed il Regno di Fuori. Le Streghe e gli Stregoni del Locus Locorum accoglieranno la Regina del Regno di Fuori e tutti i suoi abitanti, per un'incantevole serata con il Mercatino dei Bimbi, le letture e i laboratori delle Mamme della Biblio, gli Abbaiocamp e il loro Labirinto Stregato, nonchè gli strabilianti giochi in legno dei Giochi di Moris, il Truccabimbi e tante altre sorprese. Ed insieme alle streghe anche un altro graditissimo ospite del Locus Locorum, Niccolò Tonelli, che sarà presente per riproporre il Fumetto Stregato “La Notte di San Giovanni”, realizzato in collaborazione ai suoi allievi durante il corso svolto presso il Centro Giovani White Rabbit di San Giovanni con l'Associazione Alternoteca Aps.

Oltre ai Giovedì nell’Estate marignanese sono in programma anche degli eventi speciali, sempre in Piazza Silvagni: Venerdì 13 luglio alle ore 21.00 “Concerto estivo del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano”.

Non si può poi dimenticare la Grande Novità dell’Anno: Venerdì 27 luglio alle ore 21.15 arriva “La Notte dei Talenti”, una serata per grandi e piccini dove mettere in mostra le proprie abilità (su iscrizione).

Sabato 11 agosto alle ore 21.00: Serata con Marcello Franca a cura di Centro per le Famiglie (su iscrizione)





Commenta l’Amministrazione Morelli: “Siamo orgogliosi che anche quest’anno, per la terza edizione, venga riproposto “E…state sotto la Luna” con il riuscitissimo Mercatino dei Bimbi e tutti gli eventi collaterali. La Pro Loco, anche in questo caso, si conferma una grande fucina di proposte ed eventi, capace di coinvolgere realtà ed Associazioni del territorio e di farsi motore pulsante dell’estate marignanese! Vi aspettiamo dunque dal prossimo giovedì a San Giovanni che si conferma anche per il periodo estivo, un Borgo Vivo tutto l’Anno”.

Per rimanere aggiornati sui programmi e per iscriversi al mercatino o agli eventi: pagina Facebook @prolocomarignano o il sito www.prolocosangiovanni.it. Tel. 0541.828124