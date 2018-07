In viaggio con il bagagliaio della Golf pieno di merce 'tarocca'

Cronaca

Misano Adriatico

| 16:02 - 05 Luglio 2018

Anche i Carabinieri sono impegnati nelle attività finalizzate al contrasto dell'abusivismo commerciale. Giovedì mattina una pattuglia ha controllato, sulla via Litoranea a Misano, una Wolkswagen Golf guidata da un 32enne napoletano, residente a Misano. Nel bagagliaio era nascosta merce con marchi contraffatti: sedici paie di scarpe Nike, sette piumini Moncler e Colmar, tre cinture e due portafogli Fendi, ma anche un orologio Rolex. Il 32enne è stato denunciato per vendita di prodotti con marchi contraffatti. Stessa sorte per un 36enne bengalese, pregiudicato e domiciliato ad Ancona, visto camminare sul lungomare con dieci borse pronte ad essere vendute sulla spiaggia. Foto di repertorio.