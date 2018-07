La super modella curvy Laura Brioschi sceglie Riccione per il suo videoclip

Attualità

Riccione

| 16:15 - 05 Luglio 2018

E’ la “curvy model” numero uno in Italia e si sta facendo conoscere in tutto il mondo, Laura Brioschi sarà a Riccione per una delle tante iniziative che realizza con il solo supporto dei suoi migliaia di followers. Girerà infatti il videoclip della sua hit “Soy Curvy”, coinvolgendo tutte le sue #LBgirls, ovvero le ragazze che hanno creduto in lei e nel suo movimento “Body Positive", che spopola sui social network: basti pensare che su Instagram - con l'account @lovecurvy__laurabrioschi - è seguita da oltre 330 mila followers e su Facebook la sua pagina sfiora i 24 mila likes. Nel 2015 ha fondato il blog www.lovecurvy.com e oggi è diventata imprenditrice creando una linea esclusiva e totalmente made in Italy dalla manodopera al tessuto chiamata "The Love Curvy Bikini", per le ragazze che, come lei, hanno voglia di sentirsi bene nel proprio corpo.

L’obiettivo delle sue iniziative è dare sempre più importanza alle modelle curvy, sensibilizzare su quanto gli esempi che compaiono sulle copertine dei magazine più patinati possano esser fuorvianti.

Classe 1989, 180 cm di altezza ed una tg 48 il suo motto è: "Migliorati sempre, ma impara ad amarti", e da qualche anno ha deciso di sfruttare la sua prorompente fisicità a favore di questa battaglia “per accettarci, per piacersi, contro i pregiudizi – spiega Laura -. I magazine non sono ancora interessati a far vedere una modella che sta bene con le proprie forme, ci sono molte etichette, molti paletti da superare e questo vale per qualsiasi tipo di pubblicazione, da Vogue a Playboy”.

Dopo l’evento dello scorso 25 Febbraio, in piena Fashion Week, “Body Positive Catwalk”, che ha visto 30 donne provenienti da tutta Italia spogliarsi rimanendo in intimo contro ogni pregiudizio nel bel mezzo di piazza Duomo a Milano, Laura ha deciso di inventarsi un’altra “chicca”, “conoscevo la location e avevo esigenza di trovare un luogo accessibile da tutta Italia e ho pensato: perché non a Riccione?”

Crescono di giorno in giorno le donne che la seguono, per le quali dispensa consigli e pensieri positivi, “mi sento davvero modella da quando sono diventata una modella ‘con la voce’, ossia da quando ho capito che potevo sfruttare i social, potevo non essere più solo un oggetto, solo ‘una cosa che sta per mettere i vestiti’, ora capisco di poter essere molto di più: non solo modella, ma ‘modello’. La negatività verso se stessi porta a non capire quanto siamo fortunati e solo spazzandola via si riesce ad avere più luce dentro ed essere più belli”.

E ci tiene a specificare anche il senso dell’iniziativa: “Io non sono una cantante, utilizzo la musica, mezzo universale di comunicazione, come mezzo. E’ nato tutto in un mese, forse mi stavo annoiando (sorride) e ho pensato che la musica, con il web, può essere davvero accessibile in tutto il mondo”.

Il videoclip girato a Riccione e la hit saranno disponibili sui canali web di video e musica e ovviamente sui profili social della paladina della curve, la bellissima Laura Brioschi.

Per tutte le info http://lovecurvy.com/