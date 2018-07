Tennis, Giorgia Benedettini (Ct Cicconetti) ha vinto il torneo di 3° dello Sporting Club Misano

Sport

Misano Adriatico

| 15:58 - 05 Luglio 2018

Giorgia Benedettini ha vinto il torneo nazionale di 3° categoria dello Sporting Club Misano. In finale la giovane 3.4 del Ct Cicconetti ha superato 6-4, 2-0 e ritiro la pari classificata Stefania Corrado (Ct Baratoff Pesaro). In precedenza la riminese aveva sconfitto nei quarti Anna Spina (3.4), testa di serie n.3, per 6-4, 6-3 ed in semifinale la 3.5 Elisa Ridolfi per 4-6, 6-2, 10-8. Un successo importante per l’allieva della scuola agonistica diretta dal maestro Alessandro Tosi al Circolo Tennis Cicconetti.