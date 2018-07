Il Giardino, la Notte Rosa è qui: da giovedì a domenica dj set e live. Domenica e lunedì doppio concerto

Eventi

Rimini

| 15:40 - 05 Luglio 2018

Sarà una grandissima Notte Rosa al Giardino di Rimini, sul lungomare Tintori. Si parte giovedì alle 18,30 col ricco aperitivo a buffet e dalle ore 22 appuntamento con la musica del dj Hantfucker, astro nascente del panorama riminese. Intenso il week end. Si parte venerdì dalle ore 19 per chiudere domenica alla stessa ora con l'ultimo dei tre appuntamenti, sempre a partire dalle ore 19, che scatta con l'aperitivo a buffet come sempre molto ricco.

I dj a rotazione nelle tre serate saranno Volumetrica, Deca, Muna, Rapis e Inti, tutti e tre riminesi, assai conosciuti alle consolle di radio e locali della Riviera.

Domenica dalle ore 19 concerto live con Stefano Villani Band, un trio che spazierà fra tutti i generi. Infine, si chiuderà la lunga settimana del divertimento con la cantante Sara Jane che presenterà il suo ultimo disco con sonorità brasiliane. L'appuntamento è per le ore 21.