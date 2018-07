Trenitalia aiuta a scoprire le spiagge, presente la costa riminese raggiungibile con treni

Turismo

Rimini

| 15:20 - 05 Luglio 2018

C'è anche Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica fra le prime 61 spiagge italiane, 30 tra Nord e Centro e 31 tra Sud e Isole, raggiungibili con i treni regionali e proposte nel nuovo travel book "Mare" targato Trenitalia, presentato giovedì a Roma nella sede dell'Ente Nazionale per il Turismo Italiano (Enit). Il book Mare sarà distribuito a luglio a bordo delle Frecce AV in 19mila copie, allegato al magazine La Freccia e, ad agosto, sarà presente in edicola insieme a Bell'Italia, la rivista dedicata alle bellezze turistiche italiane. Protagoniste di questo travel book - spiega una nota di Trenitalia - sono scogli e spiagge, distanti poche centinaia di metri da stazioni ferroviarie servite ogni giorno da oltre 2.500 corse regionali Trenitalia. Nel 2017, i viaggi per turismo sono infatti aumentati del 7%. E in questo primo semestre del 2018 le 61 stazioni proposte nel book hanno visto crescere di un altro 4,5% il numero di viaggiatori rispetto al 2017. A incentivare l'uso del treno regionale ci sono anche accordi siglati da Trenitalia che, in Emilia-Romagna, prevedono il rimborso del biglietto da parte degli albergatori per chi raggiunge in treno e soggiorna nelle località elencate oltre a Ravenna, Cesenatico, Bellaria Igea Marina e Gatteo a Mare (www.almareintreno.it; www.riccioneintreno.it) e prezzi speciali per il noleggio di ombrellone e lettini sul litorale di Cervia. Inoltre, tra gli altri vantaggi, la gratuità per i piccoli sotto i 4 anni.